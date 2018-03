União mantém técnico e busca reforços Mesmo com três derrotas em três jogos, a diretoria do União São João confirmou que o técnico Paulo Roberto Santos está mantido no cargo para a seqüência do Campeonato Brasileiro da Série B. Na lanterna da competição, novos reforços devem chegar ao estádio Hermínio Ometto nos próximos dias. O nome mais comentado é o do atacante Mauro, que já defendeu o time de Araras. O jogador, que atuou ainda no Guarani, Paulista, União Barbarense e Santa Cruz, está se recuperando de uma lesão no joelho e um acerto não deve ser difícil de acontecer. A prioridade da diretoria é justamente dar mais força ofensiva ao time do União, que não vem tendo um bom aproveitamento no setor. Em três jogos pela Série B, o time ainda não marcou gols. Para sair da crise, o União São João volta a campo no próximo sábado, quando joga em casa diante do CRB, outro que ainda não venceu e está exatamente à frente do time de Araras na tabela de classificação com um ponto ganho.