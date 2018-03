União Mogi quebra jejum de vitórias A sexta rodada do Campeonato Paulista da Série B1, quarta divisão, foi marcada por goleadas. No total, em oito jogos, foram anotados 31 gols, com média de 3,91 por jogo. Mas o grande destaque ficou o União Mogi, de Mogi das Cruzes, que venceu depois de um jejum que já demorava quase uma ano e dois meses. Sob o comando do novo técnico, Toninho Cobra, o União ganhou em casa, o Capivariano, por 2 a 0. Com o resultado, o União subiu da penúltima colocação para o sexto lugar, com seis pontos, enquanto o time de Capivari caiu para a quarta posição, com oito pontos. A última vitória do União Mogi havia acontecido no dia 07 de abril de 2002, quando venceu a Ferroviária por 2 a 1, em Araraquara, pelo Campeonato Paulista da Série A-3. Neste ano, a Serpente, como é conhecida por sua torcida, acabou amargando o rebaixamento para a Série B1. Durante esse período, o União disputou 32 partidas entre o Paulista da A-3 (2002), Copa Futebol Interior (2002) e Paulista da B-1 (2003). O time conquistou apenas oito pontos, com oito empates e 24 derrotas, marcando 22 gols e sofrendo 101. Na rodada, nenhuma grande surpresa. O Batatais lidera o Grupo 1, com 13 pontos, enquanto Ecus e Primavera dividem a ponta do Grupo 2, com 16 pontos cada. Resultados da rodada: Tupã 4 X 1 Monte Azul, Linense 2 X 2 Velo Clube, Lemense 1 X 3 Batatais, Santa Ritense 4 x 0 Fernandópolis, Palestra 5 X 1 Mauaense, Primavera 4 X 0 XV de Caraguatatuba, Ecus 2 X 0 Guarulhos e União Mogi 2 X 0 Capivariano. Classificação: Grupo 1 - 1) Batatais 13 pontos; 2) Linense 12; 3) Santa Ritense 10; 4) Tupã 8; 5) Lemense e Monte Azul 7; 7) Velo Clube 5; 8) Fernandópolis 4. Grupo 2 - 1) Cus e Primavera 16 pontos; 3) Palestra e Cativarão 8; 5) Mauaense 7; 6) União Mogi 6; 7) Guarulhos 4; 8) XV de Caraguatatuba 1.