União muda para enfrentar América-MG Precisando da vitória a todo custo para ainda continuar sonhando em se livrar do rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro, o técnico Roberto Cavalo deverá escalar o União São João bem diferente daquele que empatou sem gols com o Joinville na última rodada para enfrentar o América-MG neste sábado, às 16 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte. Para este jogo Cavalo terá três desfalques certos: o zagueiro Rildo e o lateral Diguinho, suspensos pelo terceiro amarelo, e Viton, expulso no jogo passado. Em compensação, o treinador contará com os retornos de cinco jogadores. O meia Juliano volta após cumprir mais um jogo de suspensão pela expulsão contra o Londrina, o lateral Valdo e o zagueiro Félix também estão retornando de suspensão, mas pelo terceiro amarelo. Quem também pode jogar são os atacantes Osmar e João Paulo. Os dois estavam entregues ao departamento médico, mas treinaram normalmente durante a semana e disputam uma vaga para jogar ao lado de Galvão.