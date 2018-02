União muda para vencer Ituano O União São João busca a recuperação no Campeonato Paulista, nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio Hermínio Ometto, em Araras, contra o Ituano. A partida é de grande importância para o time de Araras, que ocupa a antepenúltima posição com apenas 13 pontos e tenta fugir do rebaixamento. O Ituano está mais tranqüilo, com 20 pontos, em oitavo lugar. Insatisfeito com o vacilo do último sábado, quando perdeu em casa, por 5 a 4, para o São Caetano, o técnico Luiz Carlos Ferreira decidiu mudar radicalmente seu time. A principal mudança ocorreu no esquema: ele optou pelo 4-4-2, deixando de lado o 3-5-2. No gol, Luciano entra no lugar de Gilson. O zagueiro Copertino foi sacado e na sua vaga o meia Marcelo foi escalado, com isso Diguinho foi recuado à defesa. O meia Alexsandro retorna de suspensão em lugar de Michel. "Temos que mudar para tentar vencer. S ó os três pontos nos interessa", enfatizou o treinador. No Ituano, o técnico Válter Ferreira optou por não realizar nenhuma mudança, satisfeito com o desempenho do time, que goleou o Guarani por 4 a 1, em casa. O meia Juliano e o volante Ricardo Oliveira, já estão recuperados de contusão, mas o treinador deci diu poupá-los. "Será uma partida importante, porque uma vitória pode nos deixar numa situação confortável", Justificou.