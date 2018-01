União muda um para enfrentar a Lusa O técnico Arnaldo Lira fará apenas uma mudança no União São João para o jogo contra a Portuguesa, neste sábado, às 16 horas, em Araras, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O jovem Tales dará lugar a Osmar no meio-campo. A mudança foi de ordem tática, já que Osmar entrou muito bem na vitória contra o Marília, por 2 a 1, fazendo um gol. Contra a Portuguesa, o treinador espera que o União repita a mesma atuação da rodada passada. "Seria o suficiente para fazer bonito diante da Portuguesa", disse. A mudança de técnico da Portuguesa, que estréia de Luís Carlos Martins, é motivo de preocupação para Arnaldo Lira. Ele considera a troca um fator de motivação para os jogadores adversários. "Quando chega um novo chefe, todos querem mostrar serviço", completou.