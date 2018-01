União não se importa com Corinthians Sem chances de disputar a fase final do Campeonato Paulista, o técnico do União São João, Arnaldo Lira, vai utilizar o jogo contra o Corinthians, domingo, na capital, como um teste para o "torneio da morte". Para esta partida o treinador não poderá contar com o lateral Valdo e com o zagueiro Félix, suspensos, e com o meia Talles, que está contundido. Com os desfalques, o treinador promove a entrada de Henrique na lateral, Diguinho na defesa e de Branco no meio-campo. Outras baixas para esse Paulistão são as transferências do atacante Galvão para o Servette, da Suíça, e do lateral-esquerdo Edu Sales, para o Internacional-RS.