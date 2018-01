União não se livra dos problemas O técnico do União São João, Play Freitas, ganhou mais um problema para enfrentar a Anapolina na próxima terça-feira, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Confirmado como titular para enfrentar os goianos, o meia Viton sofreu uma lesão muscular e já foi vetado pelo departamento médico. Com isso Tales ganhou uma chance na equipe. Viton fará companhia a mais quatro jogadores considerados titulares fora de campo. O zagueiro Rildo e o volante Marcos Nascimento cumprem suspensão pelo terceiro amarelo e o meia Fabinho se desligou do clube para defender o Botafogo, de Ribeirão Preto, na Série C, enquanto o atacante Osmar continua machucado. A boa notícia ficou por conta da recuperação do experiente atacante João Paulo, de 39 anos. O jogador, que também vem desempenhando a função de auxiliar técnico, treinou normalmente e deve fazer dupla de ataque com Galvão.