União não tem time para encarar Anapolina O técnico do União São João, Play Freitas, está quebrando a cabeça para montar o time que enfrenta a Anapolina, na próxima terça-feira, em Anápolis, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Do time que empatou com Ceará, na sexta-feira passada, três jogadores estão fora: o zagueiro Rildo, o volante Marcos Nascimento e o meia Fabinho. Rildo e Marcos Nascimento cumprem suspensão pelo terceiro amarelo. Enquanto isso, Fabinho se desligou do clube para defender o Botafogo, de Ribeirão Preto, na Série C. Além desses jogadores, os atacante Osmar, entregue ao departamento médico, e João Paulo, que ainda não está em condições físicas de jogo não devem jogar. O time que enfrenta a Anapolina deve ser definido durante esse fim de semana, já que o clube folga na rodada da Série B. O União ocupa a lanterna, com 12 pontos, e está virtualmente rebaixado.