União não vai mudar planejamento O União São João está no caminho certo e vai seguir seu planejamento dentro do Campeonato Paulista. Esta a conclusão da comissão técnica do time, mesmo após a derrota de 5 a 2 para o Palmeiras na quarta-feira, em Monte Sião. O técnico Play Freitas acha que "nem sempre os números são tudo". Para ele, o importante é que o time executou em campo as determinações passadas durante a fase inicial de treinamentos. Nesta quinta-feira, no período da manhã houve trabalho físico e no período da tarde um técnico. A apreensão pelo resultado negativo se deve pela má campanha do ano passado, quando o time foi rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. "Aqui não se fala em rebaixamento", garante o técnico Play Freitas rejeitando a tese dos pessimistas de que o time ararense é um dos cotados a cair para a Série A2. A sua estréia no Paulistão será contra o Ituano, dia 21, em Itu.