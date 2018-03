União opera três jogadores no mesmo dia Não bastasse estar na lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B, com cinco derrotas em cinco jogos, o União São João de Araras tenta driblar a bruxa que anda solta no estádio Hermínio Ometto. Nesta quinta-feira cedo, o clube passará por uma situação incomum: três jogadores passarão por cirurgias de joelho no Centro Médico de Campinas. O volante Fausto, de 24 anos, o meio-campo Gilmar, de 27 e o lateral direito Carlos Henrique, de 19 anos. Na realidade, todos já passaram por cirurgias anteriores. Fausto e Gilmar serão operados pela terceira vez, agora sob os cuidados do especialista Paulo Paes. Carlos Henrique fará sua Segunda cirurgia. "São situações estranhas, porque eles não conseguiram se recuperar com o trabalho normal de fisioterapia. Só mesmo abrindo o local é que poderemos analisar o problema e tentar arrumá-lo", explicou o cirurgião, que trabalha em conjunto com o fisioterapeuta Nivaldo Baldo. Estes jogadores estão, praticamente, fora do Brasileiro. Mas existem outras baixas. A mais sentida é do veterano atacante João Paulo, de 38 anos, que está com um estiramento muscular na coxa direita. O zagueiro Polaco fraturou o tornozelo, o lateral direito Fernando, de 19 anos, se recupera de problema no ciático e o zagueiro Bernardi, ex-Santos, operou o tendão de Aquiles. "Não é à toa que o time está nessa situação difícil. Vamos ter que contratar para repor as peças", disse o técnico Luiz Carlos Cruz. Para o próximo jogo, sábado, contra o Caxias, em Araras, o técnico ganhará mais duas opções: o lateral Flávio e o meia Fabinho, já inscritos na CBF.