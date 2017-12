União pode deixar a lanterna da Série B O União São João terá neste sábado a sua grande chance de deixar a lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B. Jogando em casa, enfrenta o Gama às 16 horas e, em caso de vitória, empata em número de pontos com o time candango, mas passaria o adversário pelo critério de número de vitórias (3 a 2). Para conseguir a vitória o técnico Roberto Cavalo fez cinco mudanças. O goleiro Gilson sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita e foi vetado pelo departamento médico. Como o reserva Alessandro também está contundido, o júnior Éder será o titular. O volante Tininho também está fora. Ele sofreu uma lesão no joelho direito e deve ficar pelo menos dez meses fora dos gramados. Em seu lugar entra o meia Viton, que volta de suspensão. Outros que também retornam de suspensão são o zagueiro Rildo e o lateral-direito Diguinho. Com a entrada do primeiro, Félix e Tuca terão que disputar a outra vaga na defesa. Valdo, com a volta de Diguinho, será improvisado na lateral-esquerda no lugar de Wellington. No meio campo o volante Marcos Nascimento foi barrado pela comissão técnica e será substituído por Wilson Mathias. No Gama o técnico Roberval Davino também anunciou seis mudanças no time, cinco delas para a entrada de jogadores recém-contratados. O zagueiro Fábio Luiz entra na lateral-esquerda, na vaga de Rodriguinho. Os volantes Daniel e Fábio Roberto barraram Weider e Leandro Leite, respectivamente, com Jéfferson recuado para a lateral direita. O atacante Léo Guerra substitui Edmílson, enquanto Wesley, recuperado de contusão, volta no lugar de Kleber. O único mistério está no gol, entre Bruno e o novato Luciano Si lva pelo posto do dispensado Júlio César. OUTROS JOGOS - Motivado pela goleada de 4 a 0 imposta ao América-RN na última rodada, o Caxias (15 pontos) enfrenta o Vila Nova (19) no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. O treinador do clube gaúcho, José Galli Neto, busca sua segunda vitória em dois jogos. O Joinville (16), que vem de derrota de 3 a 0 para o Sport, em Recife, precisa vencer a Anapolina (18) para, assim como o Caxias, se afastar das últimas posições. Os goianos ainda sonham com a classificação. Outro catarinense em ação neste sábado será o Avaí, que enfrenta o Brasiliense, às 19 horas, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. Com 21 e 22 pontos, respectivamente, os dois times estão muito próximos do grupo dos oito melhores que estariam garantidos na próxima fase da competição.