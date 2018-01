União que repatriar atacante Galvão Para pôr fim à série de sete derrotas em sete jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série B, a diretoria do União São João deve trazer um ídolo da torcida para voltar a sonhar com bons resultados na competição. O atacante Galvão, que estava jogando pelo Servette, da Suíça, esteve no estádio Hermínio Ometto nesta segunda-feira e praticamente acertou sua volta ao time ararense. A expectativa do técnico Luiz Carlos Cruz é que possa contar com o novo jogador já no próximo sábado, quando enfrenta o Remo em Belém. Para este jogo, a intenção do treinador é escalar também o zagueiro Lica, que cumpriu suspensão. A dúvida ficaria em saber quem sairia. Cruz já adiantou que pretende manter os zagueiros Polaco e Ben-Hur. Se não mudar de idéia, o volante Wilson Mathias po de deixar o time, voltando a atuar no esquema 3-5-2.