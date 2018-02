União quebra seqüência do Paulista Depois de nove rodadas, o União Barbarense finalmente conseguiu voltar a vencer no Campeonato Paulista. O time de Santa Bárbara d?Oeste venceu o Paulista, por 2 a 1, neste domingo à tarde, pela 13ª rodada, em Jundiaí (SP). Com este resultado, o Paulista permanece com 18 pontos e cai para a nona posição. O União Barbarense dá uma leve respirada, somando 13 pontos, ficando na perigosa 16.ª posição. A sua última vitória havia acontecido no dia 26 de janeiro, contra o Guarani por 2 a 0. De quebra, o União Barbarense acabou com a invencibilidade que o Paulista mantinha no Estádio Jaime Cintra, pois há oito meses não perdia em casa. O Paulsta iniciou o jogo partindo para cima do visitante, em busca do primeiro gol, mas encontrava dificuldades no campo pesado, devido a chuva que castigou a cidade neste domingo. Aos sete minutos, o União Barbarense perdeu o atacante Tinho, machucado. O experiente Gilson Batata entrou no seu lugar. O Paulista também perdeu um atacante machucado, aos 21 minutos. Saiu Léo, entrou Abraão. E foi justamente ele quem abriu o marcador, quatro minutos depois: após jogada em velocidade, Mossoró tocou para Abraão que girou e bateu na saída do goleiro de Neneca. Após o gol o Paulista seguia melhor, mas criando poucas chances para ampliar a vantagem. Na etapa final, o Paulista voltou com muita disposição e teve várias chances para marcar. Mas acabou sofrendo o empate aos 18 minutos, quando Dickson cobrou falta e Carlinhos desviou de cabeça. Depois do empate foi só pressão do Paulista, que ficou exposto aos contra golpes. Desta forma permitiu a virada. Aos 43 minutos André Bocão lançou Adriano Iversen, que tocou na saída do goleiro Rafael e garantiu os 2 a 1 para o time visitante. Na quarta-feira, o Paulista enfrenta o Mogi Mirim, em Mogi Mirim. O União Barbarense faz o clássico contra o Rio Branco, em Santa Bárbara do Oeste (SP), no mesmo dia.