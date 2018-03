União quer aproveitar mal momento do Mogi Mesmo estando na lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B, com apenas três pontos ganhos, jogadores e comissão técnica do União São João esperam aproveitar o mal momento vivido pelo Mogi Mirim para conquistar sua segunda vitória na competição. Seu próximo adversário tem a pior defesa da Série B, com 25 gols sofridos e, nos últimos cinco jogos, empatou uma e perdeu quatro. Dessas, três delas foi por goleada (Palmeiras 5 a 0, Gama 4 a 3 e Remo 6 a 0). "Não estamos vivendo um bom momento também, mas esta é a hora para engrenar no campeonato. O time vem jogando bem, mas os resultados não estão aparecendo. Respeitamos muito as cores do Mogi Mirim, mas temos que aproveitar o fato deles não estarem bem", explicou o técnico Roberto Cavalo, que também tem uma missão quase impossível: tirar o União da lanterna e também do rebaixamento.