União quer melhorar nas finalizações O técnico Paulo Roberto Santos decidiu intensificar os treinos de finalização entre os jogadores do União João, de Araras. O treinador acha que esse é um dos principais motivos pela má campanha do time neste início de Campeonato Brasileiro da Série B, quando perdeu os dois primeiros jogos. Segundo ele, só mesmo com muito treino vai conseguir corrigir as falhas da equipe. "A equipe jogou bem nos dois jogos, mas acabou derrotada. Teremos que corrigir algumas falhas, como nas finalizações, e partir em busca da vitória na próxima partida", afirmou o treinador. O União enfrenta neste domingo o América-RN, em Natal. O jogo, em princípio, seria sábado. O time de Araras é o lanterna da competição, sem nenhum ponto. Na última derrota, para o Marília por 1 a 0, reclamou muito da arbitragem.