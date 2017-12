União recebe Ceará sonhando com milagre Ainda sonhando com a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro, o virtual rebaixado União São João jogará contra o Ceará, nesta sexta-feira, às 20h30, no Estádio "Hermínio Ometto", em Araras, pela 19ª rodada da competição. O time paulista ocupa a lanterna, com apenas 11 pontos, já o clube cearense é o décimo, com 25, e briga por uma vaga entre os oito primeiros colocados. Para o confronto, o técnico Play Freitas, contratado na última segunda-feira, pretende fazer pelo menos cinco mudanças. Na lateral direita, Valdo retoma a condição de titular, que era de Fábio Azevedo. Na cabeça-de-área, Wilson Mathias volta de suspensão na vaga de Tuca. Na meia, Fabinho reconquistou a vaga entre os titulares e substitui Rodrigo. Enquanto isso, o veterano Mauro, que após ficar três jogos afastado por causa de uma lesão, ganha lugar de Adílson no ataque. Na defesa, Diguinho joga na vaga de Félix. O técnico do Ceará, Celso Teixeira, terá três reforços. O zagueiro Sidney e os volantes Marcelo e Roberto Ramos retornam de suspensão. Eles substituem Jéferson Maciel, Roberto e Garrinchinha, respectivamente. Quem também está de volta é o experiente atacante Macedo, mas como opção no banco.