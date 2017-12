União S. João contrata Márcio Rossini O União São João deu o primeiro passo para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta tarde, o clube contratou o técnico Márcio Rossini, que já se desligou do Rio Preto e se apresenta no estádio Hermínio Ometto na quinta-feira à tarde. Os últimos detalhes foram acertados entre o técnico e o diretor Antonio Carlos Belotto. A apresentação do técnico foi antecipada depois de uma discussão com a direção do Rio Preto, que participa do Campeonato Paulista da Série A-2. O técnico escalou o atacante Guin, artilheiro da competição com 18 gols, contrariando decisão da direção do clube. Rossini, ex-zagueiro do Santos, tem 40 anos e já dirigiu vários clubes de porte médio no interior paulista. Juntamente com Márcio Rossini, se apresenta o preparador físico, Djair Garcia, indicado pelo novo técnico. Além de fisicultor, Djair é fisiologista e pretende desenvolver as duas áreas em Araras. A estréia do União será contra o Joinville, campeão catarinense, dia 8 de julho, em Araras.