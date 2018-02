União S. João e Santos empatam: 2 a 2 Num jogo de péssima qualidade técnica, União São João e Santos empataram por 2 a 2 em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Paulista. O time da Vila Belmiro saiu atrás no placar, virou, mas sofreu o empate no final da etapa complementar. E deu sorte, pois não fosse a derrota do São Paulo para Portuguesa no Pacaembu, o alvinegro daria adeus ao torneio estadual nesta quinta-feira. Juliano marcou os gols para a equipe de Araras enquanto William e Deivid fizeram para os santistas.