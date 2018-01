União São João acerta parcerias O União de Araras anunciou nesta quarta-feira o acerto de duas parcerias. A primeira trata do contrato de patrocínio oficial com a Polti do Brasil, empresa que tem sua unidade industrial em Araras, e a empresa alemã Uhlsport, fabricante de materiais esportivos. Para o presidente José Mario Pavan, as parcerias servem para manter a qualidade do clube. "Somos o primeiro time do Brasil a se tornar empresa e temos um exemplo a dar. A assinatura do contrato com empresas multinacionais é um símbolo da nossa intenção", afirma. De origem italiana, a Polti do Brasil fabrica eletrodomésticos e seu principal produto é o Vaporetto. O investimento no esporte faz parte da estratégia mundial da empresa. "O União sempre fez parte de nossos planos, e agora era o momento de unirmos nossas marcas", afirma o presidente da Polti do Brasil, André Gregori. A empresa Uhlsport é representada no Brasil pela Comercial Zona Livre, um dos maiores atacadistas de material esportivo do Brasil. As duas empresas têm sede em São Paulo e o acordo será fechado na capital paulista. A diretoria do União valorizou estas parcerias porque vai de encontro à filosofia do clube, um dos pioneiros no Brasil no esquema clube-empresa. O atual clube substituiu o antigo Usina São João, uma das maiores usinas de cana-de-açúcar do País e que mantinha o time inclusive com estádio próprio. Atualmente o objetivo principal do clube é formar jogadores para a comercialização. Já passaram em Araras craques consagrados, como Roberto Carlos do Real Madrid, Vagner, ex-São Paulo e atualmente no Celta de Vigo, Alexandre, ex-Portuguesa e Rogério, do Corinthians. Mais recentemente, Léo, do Santos, Flávio e Juninho, do Palmeiras. As duas promessas atuais são o zagueiro Bernardi e o meio-campo Fabrício Souza, que já estariam compromissados com o Corinthians.