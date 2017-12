União São João acredita no milagre O que se pode esperar de um time desmoralizado, que perdeu os seis jogos que fez e reúne os piores números do Campeonato Paulista? O União São João promete dar a volta por cima e acredita num milagre já a partir desta quarta-feira, quando enfrenta o Palmeiras, em Araras. Para o técnico Arnaldo Lira, "o time pode encontrar uma motivação extra ao enfrentar um time forte, de peso como é o Palmeiras". Ele só espera que os jogadores não repitam tantos erros como os mostrados na maior goleada da competição, quando o União São João perdeu de 8 a 3 para o Santos, na Vila Belmiro - partida que marcou a estréia de Arnaldo Lira, no lugar de Play Freitas. O técnico do União São João já viu uma evolução na derrota para o Paulista, por 2 a 0, sábado passado. O veterano atacante João Paulo, de 38 anos, concorda. "Já perdemos demais e erramos muito mais ainda. Precisamos parar com tudo isso e começar a vencer", disse o artilheiro do time de Araras no Paulista, com três gols. Arnaldo Lira só deve confirmar o time após o treino coletivo marcado para a tarde desta terça-feira. Mas não deve fazer muitas mudanças, por absoluta falta de opção no elenco. Para piorar, o clube sofre crise financeira. A diretoria garante que os salários estão em dia, mas existem reclamações de atraso por parte de alguns jogadores.