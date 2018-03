União São João ameaça novas dispensas A situação continua crítica no União São João. Depois de vencer o Sport por 3 a 2 em casa, a expectativa era de que os maus resultados haviam cessado. Mas, contra o Londrina, no último domingo, o time de Araras voltou a perder e, desta vez, terminou o jogo com apenas oito jogadores em campo. Irritado com a décima derrota em 11 jogos, o presidente do União, João Mário Pavan, já adiantou que novas dispensas podem ocorrer nos próximos dias. Até agora 14 jogadores já deixaram o clube, além dos técnicos Paulo Roberto e Luiz Carlos Cruz, que colecionaram quatro derrotas cada um e acabaram deixando o clube. O lateral-direito Flávio e o atacante Mauro, expulsos de forma infantil no final de semana, podem engrossar a lista dos demitidos. Com tantas expulsões, o técnico Roberto Cavalo terá que ?quebrar a cabeça? para escalar o time que enfrenta o Mogi Mirim domingo, casa do adversário. Além de Flávio, Mauro e Juliano, o treinador não terá o atacante Osmar, que deixou o jogo contra o Londrina machucado.