União São João anuncia novos reforços A diretoria do União São João continua trabalhando para tentar livrar o time do rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro em 2004. Nesta sexta-feira, os dirigentes anunciaram as contratações do volante Tininho, de 22 anos, e do atacante Fábio Azevedo, de 26, ambos vindos da Chapecoense. Eles se juntam ao goleiro Alessandro e os zagueiros Rildo e Tuca, que também vieram do clube catarinense por indicação do técnico Roberto Cavalo. Os dois novos reforços, entretanto, não estarão em campo no próximo domingo, às 11 horas, quando o União São João enfrenta o Mogi Mirim no estádio Wilson Fernandes de Barros. Além deles, estão fora do jogo o atacante Osmar, machucado, e o lateral Flávio, o meia Juliano e o atacante Mauro, todos suspensos. Os três jogadores, expulsos contra o Londrina na última rodada, ainda serão multados pelo presidente José Mário Pavan. O valor da punição não foi divulgado pelo dirigente do time de Araras.