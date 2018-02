União São João anuncia o 4º reforço Se preparando para o início do Campeonato Paulista, no dia 19 de janeiro, o União São João, de Araras, anunciou mais um reforço. Trata-se do volante Élder, de 25 anos, que disputou o Campeonato Brasileiro da Série B pelo Santa Cruz. Com a sua chegada já somam quatro contratações para a disputa do Paulistão 2005. Antes dele, o lateral direito Tanaka, o meia atacante Jean Carlo e o atacante Paulinho Kobayashi, ex-Santos, já haviam sido apresentados ao técnico Roberto Fernandes. A diretoria começou na segunda-feira a venda de carnês para o Paulistão. O pacote custa R$ 90,00 e vai possibilitar uma economia de 50% no valor do ingresso para os torcedores que o adquirirem, uma vez que o ingresso de arquibancada custará R$ 15,00 e no carnê sairá por R$ 10,00. O torcedor que tiver o carnê não pegará filas nas bilheterias, pois terá uma catraca exclusiva no estádio. De posse do canhoto do jogo, o torcedor receberá um cartão magnético com o número de seu lugar e a confirmação do seguro de vida conforme determina o Estatuto do Torcedor.