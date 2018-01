União São João anuncia Roberto Cavalo A diretoria do União São João anunciou nesta quarta-feira a contratação do técnico Roberto Cavalo para a seqüência do Campeonato Brasileiro da Série B. O treinador chega para substituir Luiz Carlos Cruz, que voltou para o Fortaleza. Como treinador, Cavalo não tem muita experiência, tendo trabalhado no Avaí e Tubarão. Atualmente estava dirigindo a Chapecoense, onde classificou o time para a Série C do Campeonato Brasileiro. Seus melhores momentos no futebol aconteceram como jogador do Vitória, quando conquistou o vice-campeonato brasileiro de 1993. O ex-volante jogou ainda pelo Atlético-PR, Criciúma, Botafogo-RJ, América-SP e Bahia. Sem nenhum ponto ganho após oito rodadas, Roberto Cavalo já é o terceiro treinador do União. Paulo Roberto e Luiz Carlos Cruz dirigiram o time em quatro partidas cada um e só conseguiram derrotas. A estréia de Roberto Cavalo deve acontecer na próxima sexta-feira, quando o União São João vai a Recife enfrentar o Náutico no estádio dos Aflitos.