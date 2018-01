União São João anuncia três reforços O União São João faz mais uma tentativa para tentar escapar da lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de dispensar 14 jogadores, dois treinadores e somar nove derrotas consecutivas, a diretoria do clube de Araras anunciou nesta quarta-feira a contratação de três atletas vindos do Chapecoense, de Santa Catarina. O goleiro Alessandro e os zagueiros Rildo e Tuca chegam a pedido do técnico Roberto Cavalo, que trabalhou com os três no clube catarinense antes de se transferir para o time do interior paulista. Os três conquistaram recentemente uma vaga na Seletiva Catarinense para a Série C do Campeonato Brasileiro. Apesar de estarem em boa forma física, nenhum deles terá condições de jogo para enfrentar o Sport Recife, nesta sexta-feira, em Araras. A estréia dos três só deve acontecer no dia 5 de julho contra o Londrina, no interior paranaense. O União São João ainda não somou ponto na Série B.