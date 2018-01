União São João aposta em novatos Um dos pioneiros como clube-empresa do Brasil e um dos maiores formadores de jogadores do País, o União São João mantém para a disputa do Brasileiro da Série B a aposta em jogadores novos. Nesta temporada não será diferente, começando pelo comando técnico. Para dirigir o renovado time, o presidente José Mário Pavan contratou Paulo Roberto Santos, técnico campeão duas vezes seguidas na Segunda Divisão paulista - 2001 e 2002 - pelo Rio Claro. "É um desafio para minha carreira. O grupo é bom e pode surpreender muita gente", diz o técnico. A base do time disputou o Campeonato Paulista de 2003. Destaque para o meia Juliano, que estava no Corinthians, e pode deixar de lado sua timidez defendendo o time do interior. O talismã, porém, é o veterano João Paulo, de 38 anos, revelado pelo Guarani com passagem pela seleção brasileira e pelo futebol da Itália. Time base União São João - Rafael; Valdo, Félix, Ben-Hur e Fabiano; De Paula, Baiano, Tales e Juliano; Geovani e João Paulo. Técnico: Paulo Roberto Santos.