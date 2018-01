União São João busca novo técnico Depois de perder Luis Carlos Cruz para o Fortaleza, o União São João busca um novo técnico. E o mais cotado para assumir o lanterna do Campeonato Brasileiro é Play Freitas, atual auxiliar de Lula Pereira no Avaí, que também disputa a mesma divisão. O anúncio oficial deve acontecer somente nesta quarta-feira pelo presidente José Mário Pavan. Play Freitas é o preferido porque mora na cidade e conhece bem a estrutura do clube. Além disso, já trabalhou com vários jogadores do elenco. Outros nomes também foram listados pela diretoria, como de Luiz Carlos Ferreira e Abelha.