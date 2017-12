União São João busca substituto para Galvão O técnico Play Freitas ainda está buscando um substituto para o atacante Galvão, vendido ao empresário uruguaio Juan Figer, que o emprestou ao Iraty-PR. Edson Di e Osmar lutam para atuar no ataque do União São João ao lado do veterano João Paulo, no jogo contra o Mogi Mirim, domingo, em Araras. "Estamos cientes de que é uma grande perda, mas acredito que o substituto conseguirá cumprir o papel. O importante é conquistarmos a vitória", disse Play. Outra novidade do União São João será a entrada do lateral-esquerdo Eduardo no lugar de Branco. "Ele entrou muito bem no último jogo e merece a chance", justificou o treinador. O União São João tenta contra o Mogi seus primeiros pontos no Campeonato Paulista. O time de Araras ocupa a lanterna do grupo 2, sem nenhum ponto em três jogos disputados.