União São João com mais dois reforços A diretoria do União São João anunciou mais dois reforços para a disputa do Campeonato Paulista: o zagueiro Marcelo Batatais (ex-São Caetano) e o atacante Nei Júnior (ex-Paulista e Aurora-Bolívia). Com essas chegadas, o técnico Play Freitas deu como encerrado o ciclo de contratações. "Agora, precisamos intensificar os treinamentos, para que o grupo se entrose o mais rápido possível. Espero que o União consiga realizar uma boa campanha no Paulista", comentou o treinador. O União folgou na rodada do final de semana, pois o seu grupo tem 11 equipes, e a cada rodada uma equipe terá folga. O time de Araras volta a jogar na próxima quarta- feira, dia 28, diante do Marília, no estádio Hermínio Ometto.