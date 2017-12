União São João comemora folga na rodada Depois de vencer a Portuguesa por 1 a 0 na última terça-feira, o União São João agora se prepara para enfrentar o Palmeiras apenas no dia 23, no Palestra Itália. Por causa do difícil jogo, o técnico Roberto Cavalo comemorou os 10 dias de folga na tabela da Série B do Brasileiro, para treinar melhor o time. Além disso, a esperança da comissão técnica é que os jogadores que estão no departamento médico, casos do goleiro Gilson e dos atacantes João Paulo e Osmar, aproveitem o tempo para se recuperar. "Apesar das dificuldades que teremos pela frente, a vitória deu ânimo para um grupo. Agora temos que esquecer toda essa situação e sempre pensar no próximo jogo", disse Roberto Cavalo, que tem esperanças de tirar o time da lanterna da competição. O União São João tem apenas 11 pontos ganhos, três a menos que o Gama.