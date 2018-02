União São João confirma dois reforços O dia foi de novidades no União São João. A diretoria confirmou a chegada do volante Hélcio, ex-Atlético-MG e Paraná Clube, para segunda-feira e anunciou mais um reforço para o Campeonato Paulista. Trata-se do volante Marcos Nascimento, de 31 anos, mais conhecido como Marcos Bolacha. Marcos já se apresentou nesta quarta-feira no estádio "Hermínio Ometto", realizou alguns trabalhos físicos e participou também, juntamente com os demais jogadores, de testes cardiológicos que estão sendo realizados na Cardius Sistema Integrado de Cardiologia de Araras. Esta é a terceira vez que Marcos Nascimento joga no time ararense. Ele estava atuando no Sport Recife, onde disputou o Campeonato Brasileiro da Série B. Depois do União o volante teve passagens por outros dois clubes paulistas: Marília e Santo André.