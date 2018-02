União São João contrata Ferreira Em menos de quatro horas o União São João trocou de técnico para a seqüência do Campeonato Paulista. No início da tarde, Arnaldo Lira deixou o cargo e algumas horas depois Luiz Carlos Ferreira, que deixou o Santo André após a derrota para o Corinthians, por 3 a 2, no final de semana, foi anunciado como novo comandante. "Conversei com o Pavan e acertei minha situação. Já tinha conversado no início do Paulista, mas na ocasião não deu certo. Estou feliz em voltar ao clube", disse Ferreira, que conquistou o vice-título paulista da Série A-2 pelo clube, perdendo para o Ituano, em 2002. A apresentação do novo treinador acontece na manhã desta quarta-feira, quando ele iniciará os trabalhos para a difícil partida do próximo sábado, em Araras, diante do São Caetano. Arnaldo Lira entregou o cargo após reunião com o presidente José Mário Pavan. Um dos fatores que mais colaboraram foi o desgaste causado na última semana, no episódio das dispensas dos atletas Rodrigo, Jean Carlos e Ricardo Xavier. Com 13 pontos, em 15º lugar, o time de Araras tem um objetivo: evitar o rebaixamento.