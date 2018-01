União São João contrata mais três A diretoria do União São João confirmou nesta segunda-feira a contratação de mais três reforços para o Campeonato Paulista. O nome mais conhecido é o atacante Paulo Renato, de 21 anos, formado nas divisões de base do Palmeiras e que até chegou a ficar no banco de reservas no último Brasileiro. Além dele, o meia Alexsandro veio do Cene-MT e o volante Pires estava no Caxias-RS, após passagens pelo Fortaleza e Náutico. Nesta terça-feira, o técnico Arnaldo Lira poderá mais uma vez avaliar o elenco num jogo- treino contra a Caldense-MG. Será às 16 horas, no estádio Hermínio Ometto, em Araras. A diretoria do União São João tenta marcar um novo jogo-treino para sábado, que seria o último antes da estréia no Campeonato Paulista, que acontece no dia 20, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, contra o Guarani.