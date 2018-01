União São João contrata mais um reforço A diretoria do União São João apresentou nesta segunda-feira o mais novo reforço para a disputa do Campeonato Paulista. Trata-se do meia Marcelinho, que foi contratado por empréstimo junto ao Atlético-PR e passou o primeiro dia realizando exames médicos e avaliação física. Embora tenha os direitos federativos presos ao Rubro-negro paranaense, o jogador de 25 anos ganhou destaque nos últimos dois anos atuando em Santa Catarina, onde defendeu os arqui-rivais Figueirense e Avaí. Apesar de já ter se apresentado ao novo time, Marcelinho não poderá atuar na estréia, contra o Ituano, quarta-feira, pois não foi inscrito a tempo. Ituano - Enquanto o adversário da primeira rodada anuncia mais reforços, o elenco do Ituano continua treinando duro para a partida, em Itu. Nesta segunda-feira, o técnico Paulo Comelli comandou um treinamento coletivo, mas não definiu o time que começará jogando. A escalação deve sair somente no treino tático na manhã desta terça-feira.