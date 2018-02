União São João contrata treinador O União São João, finalmente, definiu quem será o seu treinador no Campeonato Paulista de 2005. O time de Araras anunciou nesta segunda-feira a contratação do técnico Roberto Fernandes, que estava no São Bento. O União era o único time que vai disputar o Paulistão que não havia definido seu treinador. Roberto Fernandes esteve reunido, pela manhã, com o presidente do São Bento, David Ferrari Junior, comunicando sua decisão. Na terça-feira, ele já estará se apresentando em Araras. "Quando acertei com o São Bento ficou combinado que se acontecesse uma proposta de um time da primeira divisão de São Paulo, ou de um clube do Nordeste que disputa a Série B, eu seria liberado e por isto que resolvi sair. Do contrário, continuaria meu trabalho", justificou Roberto Fernandes, que nesta temporada esteve no Guaratinguetá, onde conquistou o acesso no Paulista da Série A-3 e na Anapolina-GO, disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. O presidente David Ferrari Junior não gostou da saída de Roberto Fernandes e tentou demovê-lo da idéia de ir para Araras. Mas o São Bento, tradicional clube do interior, não perdeu apenas o técnico. Ficou também sem seu principal patrocinador. A empresa Cascadura vai trocar o clube pelo seu rival, o Atlético Sorocaba. A patrocinadora é do ramo de prestação de serviço industrial, tais como jateamento de areia e outro serviços para a indústria. O contrato assinado é para os quatro (4) meses de duração do Campeonato Paulista. Os valores, porém, não foram revelados.