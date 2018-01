União São João culpa o azar pela lanterna Depois de sofrer a sexta derrota consecutiva em seis jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, o União São João já começa a fazer as contas para não ser rebaixado à terceira divisão em 2004. Na lanterna da competição, os jogadores tentam arrumar explicações para o fraco desempenho na segundona. "Estamos numa fase tão azarada que a bola bate três vezes no nosso goleiro e ainda volta no pé dos jogadores deles", lamentou o experiente zagueiro Lica, lembrando o lance do primeiro gol do Caxias no último jogo, quando Rafael defendeu duas vezes antes da bola entrar. O técnico Luiz Carlos Cruz, que antes da partida contra o Caxias no último sábado, disse que este poderia ser o jogo da redenção do União São João, já pensa diferente. "Era um jogo que tínhamos a obrigação de marcar pontos e não fizemos. Agora é trabalhar para evitar o rebaixamento", afirmou. E, para piorar, na próxima rodada o União São João terá a difícil missão de enfrentar, em Araras, o embalado Botafogo-RJ, que vem de uma goleada de 4 a 0 sobre o Brasiliense.