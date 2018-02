União São João defende a liderança do Paulista da Série A-2 Pela primeira vez na temporada, o União São João de Araras vai defender a liderança do Campeonato Paulista da Série A-2. E terá uma missão difícil, porque vai enfrentar o Botafogo, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. A Portuguesa, até então líder absoluta, volta ao interior, desta vez, em Itápolis, diante do Oeste. Outros seis jogos fecham a 12.ª rodada neste domingo. O União tem 23 pontos e melhor saldo de gols que a Lusa - 14 a 12 - e joga embalado pela goleada sobre o XV de Jaú, por 6 a 0. O seu adversário, o Botafogo, faz campanha de altos e baixos, ocupando a nona posição, com 15 pontos. A Portuguesa tenta esquecer a derrota no Canindé para o Atlético Sorocaba, por 2 a 0, e terá que superar as dificuldades do acanhado Estádio Picardão, em Itápolis. O Oeste tenta se reabilitar da derrota para o Palmeiras B por 2 a 1. Em Mirassol, o Guarani joga para esquecer o vexame diante do Rio Preto, por 5 a 0, e para fugir da ameaça do rebaixamento. No Vale do Paraíba, na estréia do técnico Luiz Carlos Ferreira, o Taubaté recebe o Comercial. O São José quer manter a boa campanha e espera somar pontos em casa diante do Bandeirante. O Mogi Mirim tenta sair da zona do rebaixamento contra o surpreendente Rio Preto. O XV de Jaú recebe a Internacional, de Limeira. Confira os jogos da 12.ª rodada: Sábado Palmeiras-B 2 x 0 Nacional Atlético Sorocaba 0 x 0 Osvaldo Cruz Domingo Taubaté x Comercial (15h) Botafogo x União São João (16h) Taquaritinga x Portuguesa Santista(16h) XV de Jaú x Internacional(16h) Mirassol x Guarani(16h) Mogi Mirim x Rio Preto(16h) Oeste x Portuguesa(16h) São José x Bandeirante (16h)