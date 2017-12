União São João demite goleiro Gilvan Após a goleada sofrida contra o Santos (8 a 3), domingo passado, diretoria do União São João decidiu dispensar o goleiro Gilvan, ex-Palmeiras, devido as falhas em alguns dos gols. Com isso, Marcelo Galvão será reintegrado ao elenco e ficará com a vaga de titular. Galvão havia sido dispensado pelo mesmo motivo após a goleada para o Mogi Mirim (5 a 2). No entanto, o time Ararense voltou atrás e apenas afastou o jogador, que vinha treinando separado do grupo. O União ocupa a penúltima colocação do Grupo 2, sem nenhum ponto. O time foi ajudado pelo Oeste, que perdeu 12 pontos por atuar com três jogadores irregulares e hoje possui 7 pontos negativos, na lanterna.