União São João demite técnico e goleiro No começo da noite desta segunda-feira, após várias reuniões, a diretoria do União São João, enfim, demitiu o técnico Play Freitas. O técnico sofreu quatro derrotas consecutivas no Campeonato Paulista. Antes dele, tinham caído três técnicos no Paulistão: Márcio Rossini (Oeste), Barbieri (Guarani) e Jorge Raulli (Mogi Mirim). Outro que perdeu o emprego no clube foi o goleiro Marcelo Galvão, considerado culpado por pelo menos três gols na goleada sofrida para o Mogi Mirim, por 5 a 2, na última rodada. O dia foi bastante movimentado no estádio Hermínio Ometto. Desde cedo o presidente José Mário Pavan conversava com seus diretores na tentativa de encontrar um novo técnico. O time é o mais cotado para ser rebaixado dentro do Grupo 2. A seqüência de jogos do União é realmente muito difícil dentro do Grupo 2. No domingo, o União enfrenta o Santos, na Vila Belmiro. Depois recebe Paulista e Palmeiras, em casa; pega o Guarani e Oeste fora de Araras e encerra sua participação contra o São Caetano, em casa. Na lista da diretoria de possíveis técnicos estão: Vágner Benazzi, ex-Brasiliense, Ruy Scarpino, ex-Ituano, Heron Ferreira, ex-Paysandu e Arnaldo Lira que também já passou pelo clube.