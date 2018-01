União São João derrota o Juventus O União São João ganhou do Juventus por 2 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Hermínio Ometto, em Araras, e manteve suas chances de conquistar o título do Campeonato Paulista da Série A1. Agora, a equipe tem 34 pontos, atrás apenas do Ituano, que tem 37. O Juventus segue com 31. A missão do União foi facilitada pela expulsão do zagueiro Luizão logo no primeiro minuto de jogo, depois que ele fez uma falta por trás no veterano atacante João Paulo e recebeu o cartão vermelho do árbitro Silvio César Talarico. Com um jogador a menos, o Juventus tentou se fechar na defesa, mas sofreu forte pressão do adversário. De tanto insistir, o União São João abriu o placar aos 37 minutos, quando João Paulo acertou um chute forte, de fora da grande área. Três minutos depois, o atacante Alex Alves, artilheiro do campeonato com 16 gols, foi expulso depois de fazer uma falta por trás em Romildo. No segundo tempo, com dois jogadores a mais em campo, o União São João procurou tocar a bola em busca do segundo gol. E ele saiu aos 12 minutos, quando Fabinho aproveitou o cruzamento do lado direito. O time de Araras até correu risco algumas vezes, mas soube como segurar o resultado.