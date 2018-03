União São João deve anunciar reforços Com cinco derrotas em cinco jogos, a diretoria do União São João deve anunciar ao longo da semana a contratação de, pelo menos, três novos reforços para a seqüência do Campeonato Brasileiro da Série B. O meia Fabinho, ex-Guarani e América, e o experiente atacante Mauro, ex-Guarani, Paulista e Náutico, estão treinando no clube. Apesar disso, os atletas ainda não assinaram contrato. Os dois estão recuperando a forma física e, assim que estiverem aptos a jogar, devem fechar acordo com o presidente José Mário Pavan. Além deles, Marcos Nascimento, dispensado do Marília, também interessa ao clube ararense. O meia estaria sendo sondado também pelo Avaí, que levaria vantagem por estar em melhor condição na disputa da Segunda Divisão. Enquanto isso, o elenco do União São João se prepara para enfrentar o Caxias-RS no próximo sábado, no estádio Hermínio Ometto, em Araras. Mas para este jogo o técnico Luis Carlos Cruz não deve apresentar nenhuma novidade.