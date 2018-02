União São João deve apresentar Hélcio O volante Hélcio, de 34 anos, está com a sua situação praticamente acertada com a diretoria do União São João. O jogador teve passagens recentes pelo Paraná e pelo Atlético-MG, mas nesta temporada esteve atuando no Sport Recife pelo Brasileiro da Série B. O clube pernambucano pretendia negociar a sua permanência, mas o volante quer atuar no futebol paulista. Além da divulgação oficial da contratação do volante Hélcio, a diretoria também deve anunciar nesta quarta-feira a contratação de mais sete jogadores para reforçar o elenco. Seria um goleiro, um dois laterais (direito e esquerdo), um volante, um meia e dois atacantes. O objetivo é poder contar com um elenco de 26 jogadores já no dia 3 de janeiro, quando todos retornam da folga de final de ano. No começo da semana, a diretoria confirmou que o técnico do Sub-20, Arnaldo Lira, será o comandante no Campeonato Paulista. Ele assumiu o cargo depois da saída de Roberto Fernandes para o Ceará.