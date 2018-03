União São João dispensa seis jogadores Para sair da crise que vem assolando o clube desde o início do Campeonato Brasileiro da Série B, a diretoria do União São João está fazendo uma "faxina" geral no estádio Hermínio Ometto, em Araras. Com quatro derrotas em quatro jogos e nenhum gol marcado em toda a competição, toda a comissão técnica foi demitida e, nesta terça-feira, mais seis jogadores foram dispensados do clube ararense. Os laterais Júnior Barbosa e Fabiano Souza, os volantes De Paula e Baiano, o meia Gil e o atacante Alemão não fazem mais parte do elenco para a disputa da Segunda Divisão. Para a seqüência da competição, o novo técnico do União, Luís Carlos Cruz, quer aproveitar a semana para analisar o elenco e, só então, pedir novas contratações à diretoria. A estréia do treinador acontece no próximo sábado, às 18h30, contra o Avaí, em Santa Catarina.