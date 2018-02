União São João e Marília empatam Mesmo jogando em casa, no estádio Hermínio Ometto, em Araras, o União São João ficou no 0 a 0 com o Marília, nesta quarta-feira à noite. O empate deixou os dois times com quatro pontos na repescagem do Campeonato Paulista. No primeiro tempo, o União São João foi superior, mas não conseguiu criar chances de gol. O Marília não mostrou um bom futebol e pouco ameaçou o adversário. Na segunda etapa, o jogo não foi muito diferente. As duas equipes até que melhoraram um pouco, mas o gol não saiu. Ficha técnica: União São João: Rafael; Milton, Ben-Hur, Félix (Diguinho) e Valdo; Ivan Rocha, Wilson Mathias, Talles e Leonardo (Branco); Osmar e João Paulo (Tosca). Técnico: Arnaldo Lira. Marília: Mauro; Vladimir, Adeilson e Andrei; Marquinhos Paraná, Jéferson, Marquinhos Nascimento, Bechara (Gil Baiano) e Rogério Souza; Sandro Goiano (Sinval) e Ricardinho. Técnico: Paulo Comelli. Árbitro: Anselmo da Costa Cartão amarelo: Andrei e Marcos Nascimento. Local: Estádio Hermínio Ometto, em Araras.