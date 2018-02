União São João e Mogi cumprem tabela Livres do risco de rebaixamento, União São João e Mogi Mirim se enfrentam neste sábado, às 16 horas, no estádio Hermínio Ometto, em Araras. Com setes pontos cada, as duas equipes disputam agora a liderança do rebolo do Campeonato Paulista. O União São João quer vencer a primeira partida em casa neste campeonato para quitar um débito com seus torcedores. "Eles nos apoiaram até agora e queremos dedicar essa vitória a eles", disse o zagueiro Ben-Hur. Para este jogo, o técnico Arnaldo Lira não poderá contar com o meia Wilson Matias, expulso na vitória de 2 a 1 sobre a Portuguesa. Tosca será o seu substituto. No Mogi, a tranqüilidade também é total. O técnico Luis Carlos Winck está aproveitando essas últimas rodadas para se preparar para o Brasileiro da Série B, que começa em abril. O treinador poderá contar com a volta de Batista, que estava suspenso, e do experiente atacante Cléber, recuperado de contusão. Com isso, Douglas e Dênis retornam para o banco de reservas.