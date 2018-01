União São João é rebaixado para Série C O União São João está matematicamente rebaixado para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro, faltando ainda uma rodada para o final da fase de classificação da Série B. E o descenso veio de forma melancólica neste sábado, com a derrota por 3 a 0 para o Brasiliense, no estádio Serejão, em Taguatinga. O time de Araras abandonou o campo ainda aos 42 minutos do primeiro tempo, quando teve cinco jogadores expulsos (o regra não permite que uma equipe jogue com menos de 8 atletas) e não pôde mais continuar o jogo. Com isso, o União São João permanece com apenas 16 pontos em 22 jogos disputados e a incrível marca de 14 derrotas. Do outro lado, o Brasiliense chegou aos 37 pontos, passou a ser o terceiro colocado e garantiu matematicamente sua vaga na outra fase da Série B. O União São João foi presa fácil para o Brasiliense, que não demorou muito para marcar seus três gols. Dida abriu o placar no primeiro minuto, Leonardo ampliou aos quatro e Paulo Isidoro fez o terceiro aos 15. Sem chances de se recuperar, os jogadores do União São João perderam a cabeça. Félix foi expulso aos 42 minutos após dar um soco em Gilson Batata. Na seqüência, por reclamações contra o árbitro Ramon Rodrigues (GO), Flávio, Juliano, Viton e Valdo também levaram cartão vermelho. Fim de jogo. Quase lá - Com uma grande atuação no segundo tempo, o Paulista venceu a Anapolina por 3 a 0, neste sábado à tarde, no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí, ficando a um passo da classificação à segunda fase da Série B. O time paulista soma agora 32 pontos e fará seu último jogo contra o já rebaixado União São João, em Araras, no dia 27. A Anapolina, com 26, já está eliminada. No primeiro tempo, o Paulista jogou mal, mas conseguiu fazer um gol com o volante Alexandre Dorta, aos nove minutos. Na segunda etapa, o time de Jundiaí melhorou e marcou mais dois gols. Alexandre Dorta fez outro aos 17 e, dois minutos depois, o volante Amaral fechou a vitória.