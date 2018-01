União São João, enfim, vence na Série B O União São João de Araras somou seus primeiros pontos dentro do Campeonato Brasileiro da Série B ao vencer, por 3 a 2, o Sport Recife, nesta sexta-feira à noite, no estádio Hermínio Ometto, em Araras. Apesar do resultado, o time paulista ainda é o lanterna da competição com três pontos, cinco a menos do que o penúltimo colocado, o Joinville, que tem oito pontos. O Sport continua com 16 pontos, em quarto lugar. O líder é o Náutico, com 18 pontos. Depois de sofrer nove derrotas consecutivas e precisando somar pontos, o União tentou tomar as iniciativas do jogo. Mas mostrou um futebol irregular, de altos e baixos. Abriu o placar aos 26 minutos com o lateral Marcelo Rocha acertando belo chute no lado esquerdo da grande área. O Sport empatou com Gaúcho, aos 31 minutos, numa penalidade máxima muito discutida. O meia Juliano fez o segundo gol do time da casa depois de pegar com a perna esquerda o rebote da defesa. Só que o Sport dominou o jogo e mereceu chegar ao empate aos 29 minutos com Weldon, de cabeça. No final, no desespero, Valdo foi lançado na grande área e desviou do goleiro para marcar o gol da vitória aos 42 minutos. Em Recife, o Santa Cruz se reabilitou ao vencer o Vila Nova, por 2 a 1, no Estádio do Arruda. O time pernambucano tinha perdido os últimos dois jogos, diante do Marília (2 a 0) e contra o Brasiliense (5 a 1), ambos fora de casa. A vitória deixou o Santa Cruz com 15 pontos. O Vila permanece com 12 pontos. Os gols do time da casa foram marcados no primeiro tempo com Roberto Santos, aos 17 e aos 43 minutos. Agora ele é artilheiro da Série B, com nove gols. O estreante Aldrovani, aos 14 minutos do segundo tempo, diminuiu para o Vila.