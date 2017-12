União São João espera por um milagre Ainda abatido pela derrota para o Gama, que praticamente colocou o time na Série C do Campeonato Brasileiro do próximo ano, o União São João enfrenta a Portuguesa nesta terça-feira, às 20h30, no Estádio Hermínio Ometto, em Araras. O União tenta dar os últimos suspiros na competição, já que ocupa a lanterna, com oito pontos, seis a menos que o Gama, penúltimo. Após a derrota, até o próprio presidente do clube, José Mário Pavan, afirmou que a situação ficou complicada. "Sabemos que será muito difícil reverter essa situação, mas não podemos jogar a toalha, temos de ter fé, pois milagres acontecem", disse Pavan. Para este jogo o União terá o desfalque do atacante Osmar, que sentiu uma contusão na coxa e deve ficar de fora. Em seu lugar o técnico Roberto Cavalo deve adiantar o meia Viton, que jogou improvisado na lateral esquerda no último jogo. Com isso, Valdo deve ganhar a vaga. No gol, Gílson, que está se recuperando de contusão, volta.