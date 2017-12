União São João está perdendo seu artilheiro O União São João está negociando uma de suas principais revelações dos últimos anos: o atacante Galvão. Ele viajou na última quarta-feira com o presidente do clube de Araras, José Mário Pavan, para acertar com seu novo time, que, no entanto, ainda não foi revelado. O técnico Play Freitas já não poderá contar com o jogador contra o Mogi Mirim, domingo, no estádio Hermínio Ometto, em Araras. O União São João ocupa a lanterna do grupo 2 do Paulistão, sem nenhum ponto em três jogos disputados. No ano passado, Galvão se transferiu para o Servette, da Suíça, onde ficou alguns meses, retornando a Araras para reforçar o time no Campeonato Brasileiro da Série B de 2003. Ele marcou dois dos cinco gols que o time fez até agora no Paulistão.