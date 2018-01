União São João fez denúncia à FPF Um dos jogos apitados pelo árbitro Edílson Pereira de Carvalho no Campeonato Paulista foi justamente o que determinou o rebaixamento do União São João para a Série A-2. Mesmo em casa, no Estádio Hermínio Ometto, o time de Araras perdeu para o União Barbarense, por 3 a 1, no dia 17 de abril, na última rodada do campeonato. O presidente do clube, José Mário Pavan, denunciou na época desconfiança com relação ao resultado à Federação Paulista de Futebol. Pavan foi surpreendido pela manhã deste sábado, ainda na cama, com as novidades negativas do futebol brasileiro. "Sinceramente, levei um susto", disse, lembrando que, após ser rebaixado, esteve na sede da FPF: "Tinha certeza que existia algo estranho e denunciei na Federação. Pensava, na ocasião, que era perseguição contra o meu clube, mas agora vejo que existiam interesses maiores por trás". O dirigente, porém, é cauteloso sobre o que vai fazer e não vê muito o que mudar da história. Na segunda-feira, ele estará na sub-sede da FPF, em Americana, quando, ao lado de outros dirigentes, será homenageado com medalha de mérito desportivo. E vai aproveitar para tomar ciência das investigações e saber das providências que a entidade tomará contra o árbitro, detido por manipular resultados. Pedro Morgado, diretor de futebol e marketing do clube, lembra que não pode provar nada, "mas aconteceram coisas estranhas naquele jogo, como um gol impedido para o Barbarense, que ainda teve um pênalti a seu favor?. O time de Santa Bárbara já estava rebaixado, portanto, a eventual manipulação não beneficiaria o adversário, mas sim os apostadores envolvidos no esquema. Duas rodadas antes, o próprio União São João se considerou beneficiado na vitória, de 1 a 0, sobre a Portuguesa Santista, em Santos, apitada por José Paulo Danelon, de Piracicaba, outro acusado de participar do esquema. Outros rebaixados - Outro clube que se considerou prejudicado pela arbitragem no Campeonato Paulista é o Atlético Sorocaba, também rebaixado. "Na época reclamos de arbitragens, mas não dá para se acusar ninguém", comentou o vice-presidente Waldir Cipriani. O Sorocaba só teve dois jogos apitados pela dupla de árbitros acusada. Na derrota, em casa, para a Portuguesa, por 2 a 0, dia 20 de março, dirigido por Edílson Pereira de Carvalho, e no empate com o Guarani, em 1 a 1, em Campinas, apitado por José Paulo Danelon. Dirigentes da Internacional de Limeira e União Barbarense não se manifestaram. Ponte não vê anormalidade - A direção da Ponte Preta não viu "nenhuma anormalidade" nos dois jogos em que enfrentou o São Paulo este ano, coincidentemente, vencido pelo time campineiro. O primeiro, válido pelo Campeonato Paulista, realizado no Morumbi, dia 9 de abril, quando a Ponte venceu por 2 a 1, de virada. O São Paulo já era campeão e a Ponte precisava da vitória para fugir do rebaixamento. O outro jogo aconteceu dia 2 de julho, no Moisés Lucarelli, em Campinas, pelo Campeonato brasileiro, e foi vencido pela Ponte, por 1 a 0. O São Paulo, na época, atuou com um time misto para poupar seus jogadores, mas poderia ter empatado aos 36 minutos do primeiro tempo, quando Edílson Pereira de Carvalho assinalou um pênalti discutível de Everton sobre Paulo Mattos. O goleiro Lauro defendeu a cobrança de Rogério Ceni.